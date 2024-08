Olimpiadi al via dei 100 metri c’è anche… Beppe Grillo!

Leggi tutta la notizia su thesocialpost

(Di sabato 3 agosto 2024) Mentre l’Italia attendeva l’esordio in pista di Marcell Jacobs, a caccia di una medaglia ai Giochi di Parigi, ecco spuntare un nome a sorpresa. Molto a sorpresa: quello di. No, non è uno scherzo, anche se ovviamente il fondatore del Movimento CInque Stelle non c’entra niente. Si tratta di una semplice omonimia tra un atleta e il comico:è infatti un velocista maltese che nella giornata che apre il programma della gara regina dell’atletica, i 100, ha provato a guadagnarsi un posto al solo a fianco ai big della specialità.Leggi anche:, l’inglese Azu viene squalificato e perde il controllo con i giudici.è sceso in pista nella mattinata del 3 agosto nelle serie preliminari, quelle che mettono in palio qualche posto nelle batterie con gli atleti d’élite. Con lui avversari di Panama, Seychelles, Gabon, Fiji, Suriname, Bangladesh e Brunei.