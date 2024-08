Nuoto Simona Quadarella dà il cuore ma è quarta negli 800 sl alle Olimpiadi Niente Finale per Curtis

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di sabato 3 agosto 2024) Calato il sipario sulla penultima giornata di gare della sessione serale alla Paris La Defense Arena, la casa dela questedi Parigi 2024. Un day-8 amaro per l’Ital-che sperava di rimpinguare il proprio bottino di medaglie, fermo a 2 ori e 2 bronzi. Ci ha provato con tutte le sue forze, ma la romana ha dovuto annotare un altro quarto posto in questi Giochi stregati per lei, ricordando il piazzamento nei 1500 sl. Si temeva che il livello degli 800 stile libero donne sarebbe stato molto alto e così è stato. La vittoria è andata alla fuoriclasse statunitense Katie Ledecky in 8:11.04 (nono oro olimpico in carriera) davanti all’australiana Ariarne Titmus (8:12.29, record oceanico) e all’altra statunitense Paige Madden (8:13.00). È stata quest’ultima che non ci si aspettava a questi livelli, pur avendo impressionato nel corso delle batterie.