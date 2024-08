Milano medico di base arrestato per violenza sessuale su un paziente

Leggi tutta la notizia su tg24.sky

(Di sabato 3 agosto 2024)su un giovanedi 22 anni. Con questa accusa undidell’hinterland milanese è statoe poi portato nel carcere di San Vittore. Secondo quanto emerso dalle indagini, condotte dalla Polizia della sezione di polizia giudiziaria della Procura dicoordinata dalla procuratrice aggiunta Letizia Mannella e dalla pm Alessia Menegazzo, il59enne avrebbe abusato del giovane, andato da lui per avere un certificatoutile per l'attività sportiva. Il, tra l'altro, era già stato condannato lo scorso aprile, in primo grado, per abusi sessuali su un altro giovanea 3 anni di reclusione e per questo procedimento aveva avuto una misura interdittiva dalla professione che poi, però, era terminata.