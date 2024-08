Meta in trattative con alcune star | la loro voce verrà usata per l’AI?

Leggi tutta la notizia su cinemaserietv

(Di sabato 3 agosto 2024) Secondo quanto riportato dal NYT,ebbe per finalizzare accordi con interpreti del calibro di Judi Dench e Awkawfina, volto all’utilizzo dellaall’interno di un nuovo assistente digitale basato sull’uso dell’intelligenza artificiale, chiamatoAI. Al momento, non sono noti ulteriori dettagli sui termini dell’accordo, che coinvolgerebbe un numero imprecisato di celebrità. Come riportato da Reuters, che cita le stesse fonti anonime del New York Times,sarebbe pronta a pagare queste collaborazioni con cifre importanti, in un’ottica di crescenti e continuativi investimenti nel comparto dell’intelligenza artificiale; proprio pochi giorni fa, infatti, la compagnia proprietaria di Facebook, Instagram e Whatsapp ha annunciato lo stanziamento di fondi nel settore delle IA.