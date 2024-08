Max Mascia apre ‘Semplice’ a Imola il locale a palazzo Sersanti | Al centro serve una scossa

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di sabato 3 agosto 2024), 4 agosto 2024 – Con la firma apposta il primo agosto e l’apertura prevista per il prossimo autunno,si prepara ad accogliere un nuovo protagonista della scena gastronomica: ’Semplice’. Ideato da tre grandi nomi del ristorante bistellato San Domenico – lo chef Max, il sommelier Francesco Cioria e il maître Giacomo Marcattili – insieme a Davide Camazi, assicuratore e appassionato di gastronomia, il progetto di ristorazione (come anticipato a fine maggio) ha trovato casa sotto il portico di, incorniciato dalla suggestiva piazza Matteotti. Chef, come si sente in vista di questo nuovo progetto? "Mi sento bene. Anche se il mio ruolo risalta un po’ di più, vorrei sottolineare che siamo in quattro dietro questo progetto, ognuno con le sue esperienze e i suoi compiti.