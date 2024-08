Lorenzo Musetti magnifico | il campione di Carrara bronzo olimpico

Leggi tutta la notizia su corrieretoscano

(Di sabato 3 agosto 2024). Il talento di, 22 anni, è medaglia dialle Olimpiadi di Parigi.ha sconfitto nella finale per ilil canadese Felix Auger-Aliassime in tre set al termine di un incontro di oltre due ore sabato 3 agosto sera.ha vinto il match con il punteggio 6-4, 1-6, 6-3. A distanza di cent’anni da Uberto De Morpurgo, il tennis italiano torna sul podio delle Olimpiadi nel torneo singolare maschile. Un grandeal Roland Garros. Uno splendidoche nel torneoha ceduto solo a Djokovic, che domenica 4 agosto scende in campo per l’oro. E domenica 4 agosto scende in campo per l’oro la coppia Jasmine Paolini, toscana di Bagni di Lucca, Sara Errani nel doppio femminile. Un match non semplice per, che a un certo punto sembrava sfuggire al tennista di. Manon molla mai.