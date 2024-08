LIVE Usa-Porto Rico Olimpiadi Parigi in DIRETTA | inizia il secondo quarto con i caraibici in vantaggio

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di sabato 3 agosto 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA34-33 Waters in lunetta: coppia di liberi per luia bersaglio entrambi. 34-31 Edwards da tre: è sentenza l’americano! 31-31 Alvarado! Reagisceche pareggia i conti. 31-28 Triplaaaaaaaaa di Durant: illegale! 28-29 Anthony Davis fa pesare il suo tonnellaggio: si fa largo in area andando a canestro. 26-29 Adebayo va in lunetta: fa 1/2.IL. Ora una breve pausa. SI VA AL PRIMO RIPOSO SUL 25-29: aè stato tolto un punto perché la tripla di Clavell ha coinvolto il giocatore che però aveva pestato la linea dell’area. 25-30 Ultimo canestro del primo: Anthony Edwards. 23-30 Clavell da tre! Esultano iricani. 23-27 Edwards riporta i suoi a -4. 21-27 Toro!si tiene a distanza, per ora. 21-25 Altro canestro per gli americani con Adebayo. 19-25 Anthony Edwards accorcia da due.