LIVE – Hellas Verona-Asteras Tripolis amichevole 2024 DIRETTA

(Di sabato 3 agosto 2024) Alle 20:30 di oggi, sabato 3 agosto, l’sfiderà l’in occasione del quinto test del precampionato degli uomini di Paolo Zanetti. Allo stadio ‘Quercia’ di Rovereto il tecnico gialloblù spera di vedere segnali di crescita da parte dei suoi giocatori che in questo ritiro estivo fin qui hanno rappresentativa dilettanti, Rovereto, Virtuse FeralpiSalò. Adesso la sfida contro la squadra che ha sede nella città di Tripoli nel Peloponneso e che oggi milita nella Super League greca. Il calciomercato (sia in entrata che in uscita) prosegue e Paolo Zanetti non ha ancora una squadra completa. Ma gli acquisti sono arrivati. Kastanos, Yllan, Sonder, Harroui, Mosquera. E anche Livramento presentato alla stampa due giorni fa e già in gol contro la Virtus. Tanta curiosità per vederli all’opera. Quale sarà il risultato finale? Scopriamolo insieme dal 1?.