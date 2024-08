LIVE Ginnastica artistica Olimpiadi Parigi in DIRETTA | Simone Biles firma il tris d’oro Ora il cavallo

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di sabato 3 agosto 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA17.42 Minuti di riscaldamento all’attrezzo, tra poco la finale al. 17.38 La rotazione della finale al: il kazako Nariman Kurbanov, il britannico Max Whitloch, l’olandese Loran de Munck, l’irlandese Rhys McClenaghan, lo statunitense Stephen Nedoroscik, il giapponese Takaaki Sugino, l’ucraino Oleg Verniaiev, il sudcoreano Woong Hur. 17.32 Alcon maniglie ci sarà da divertirsi con tre atleti praticamente sullo stessollo: l’irlandese Rhys McClenaghan (Campione del Mondo in carica), lo statunitense Stephen Nedoroscik (Campione del Mondo 2021) e il britannico Max Whitlock (Campione Olimpico a Rio 2016 e a Tokyo 2020, nonché tre volte Campione del Mondo). In qualifica erano racchiusi in appena 34 millesimi (15.200, 15.200, 15.