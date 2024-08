LIVE Canoa slalom Olimpiadi Parigi in DIRETTA | inizia la sfida di Horn De Gennaro vince gara 5

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di sabato 3 agosto 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA18.102 di ripescaggio, è il momento di Stefanie(ITA), le duenti sono Chang (TPE) e Okazaki (JPN). 18.06 Satila (BRA)1, seconda Betteridge (CAN), eliminata Kuhnle (AUT). 18.031 con Satila (BRA), Kuhnle (AUT) e Betteridge (CAN). 17.59 Tra poco l’inizio dei ripescaggi in2 Stefanie. 17.36 Alle ore 18 i ripescaggi femminili con Stefanieincon Chang (TPE) e Okazaki (JPN). 17.3311 viene vinta da Trave (ESP), secondo Tanaka (JPN), ultimi Benus (SVK) e Cartes (AUS). 17.3011 con Carter (AUS), Trave (ESP), Benus (SVK) e Tanaka (JPN). 17.2710 viene vinta dallo spagnolo Ochoa (ESP), Baldoni (CAN) secondo, ultimi Hedwig (POL) e Prskavec (CZE). 17.2410 con Prskavec (CZE), Ochoa (ESP), Baldoni (CAN) e Hedwing (POL). 17.