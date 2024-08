La crisi umanitaria dei minori non accompagnati in Grecia

Leggi tutta la notizia su linkiesta

(Di sabato 3 agosto 2024) In un anno, gli arrivi deimigranti insono quasi quadruplicati. Basterebbe questo dato a restituire la complessità dell’emergenza migratoria lungo le coste elleniche, crocevia strategico per tutti coloro che dal Vicino e Medio Oriente si fanno largo tra le onde del Mediterraneo con la speranza di approdare in Europa. Eppure, guardando i numeri Unhcr diffusi da Save the Children, la realtà appare molto più complessa. Degli oltre semilaquattrocentoarrivati intra gennaio e giugno di quest’anno, circa cinquemilacinquecentottanta sono sbarcati sulle isole del Mar Egeo mentre ottocentorenta sono arrivati via terra: un aumento del quattrocento per cento rispetto ai milleduecentottanta bambini arrivati complessivamente nei primi sei mesi del 2023.