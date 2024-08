Io? Ecco il Flamm Doppelgänger

Leggi tutta la notizia su ilfoglio

(Di sabato 3 agosto 2024) Volendo leggere ad alta voce le pagine di “Io?” di Peter(pseudonimo di Erich Mosse), di cui Adelphi (pp. 143, euro 18) propone ora per le cure di Margherita Belardetti la prima traduzione mondiale (accompagnata da una Nota di Manfred Posani Löwenstein), ci si scopre preda di un certo affanno, come colti da malessere: non c’è tempo per respirare, la cassa toracica batte continuamente e fa male in modo insopportabile. Lo stesso accadde a Billie Whitelaw, nell’interpretare “Not I”, nel 1973, al londinese Royal Court Theatre.