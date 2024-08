Instant Karma Clocks Orologio da Parete Disco in Vinile LP 33 Giri Idea Regalo SPOSI Nozze Matrimonio Vintage Handmade – idea regalo udinese

Leggi tutta la notizia su justcalcio

(Di sabato 3 agosto 2024) Quando hai due soldi da parte li spendi per comprare tutti i gadget o una? Dai subito un’occhiata a questo prodotto:dacompleto di meccanismo al quarzo e lancette ore, minuti e secondi; realizzato artigianalmente intagliando un vecchio33; dimensioni circa 30 cm x 30 cm; completamente assemblato e già predisposto per attacco al muro; batteria aa non inclusa; spedizione sicura e tracciata in una scatola bianca; consegna veloce e’ possibile personalizzare con loghi e disegni a vostra scelta aggiungendo un piccolo contributo; contattateci per avere un preventivo.