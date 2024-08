Il tradimento di Luis Figo dal Barcellona al Real Madrid

Leggi tutta la notizia su glieroidelcalcio

(Di sabato 3 agosto 2024): l’inizio della carriera ed il passaggio alLa storia del calcio e ricca di tradimenti. Uno dei più famosi è quello che avvenne nell’estate del 2000 e che ebbe come protagonistacon il passaggio dalal. Il calciatore portoghese cresce nelle file dello Sporting Lisbona e nel 1994 i riflettori di tutta Europa sono rivolti su di lui. La Juventus gli fa firmare un pre contratto con decorrenza dall’estate del 1995 ma il portoghese lo risolve dopo poche settimane. S’inserisce il Parma ma intervenne la Lega dichiarando il contratto non valido. Dopo questa vicenda i due club decidono di non tesserare il giocatore per due anni. Non solo: nessuno altro club italiano avrebbe potuto acquistarlo. Ad approfittarne è ilche lo acquistò nell’estate del 1995. In 5 anni diventa uno dei beniamini della tifoserie blaugrana.