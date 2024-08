Il sentiero delle formichelle | il libro di Alessia Castellini a Tramonti sabato 10 agosto 

Leggi tutta la notizia su ildenaro

(Di sabato 3 agosto 2024) Far rivivere la storia”, le donne della Costiera Amalfitana che per secoli ne percorsero i sentieri portando pesantissime ceste sulla schiena: è quanto si propone di fare il“Il” di, edito da Piemme. La presentazione, organizzata dal Comune di Tramonti, è in programma per sabato 10 Agosto, a partire dalle 18,30, nella piazza antistante la chiesa della frazione Paterno Sant’Elia a Tramonti (SA). Nel corso dell’incontro l’autrice racconterà una figura iconica del territorio, della quale ha conosciuto i segreti e la storia, parlando con alcuni residenti che ne conservano la memoria e grazie ai quali ha realizzato un’opera narrativa incentrata sulle vicende umane di due donne tramontane vissute negli anni ’40 del secolo scorso.