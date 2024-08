IL MERCATO Il tempo delle uscite Degli Innocenti e Angori in Serie B

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di sabato 3 agosto 2024) Non solo in entrata, con le ultime ufficializzazioni di Colombo e Zurkowski, ma ildell’Empoli resta attivo anche in uscita. Dopo l’annuncio del passaggio in prestito del mediano Duccioallo Spezia in B, con diritto di riscatto fissato a circa 2,5 milioni e opzione per il contro riscatto azzurro con un milione in più, anche Samuelelascia Monteboro. Pure il terzino sinistro classe 2003 giocherà in B visto che le sue prestazioni se le è assicurate il Pisa di Pippo Inzaghi. Operazione conclusa a titolo definitivo con due milioni di euro che finiscono così nelle casse azzurre. Protagonista nella passata stagione con il Pontedera in Lega Pro,aveva dimostrato buone qualità anche nel raduno azzurro agli ordini di D’Aversa, ma la società ha fatto le sue valutazioni ritenendo giusto poter sfruttare l’occasione che si è venuta a creare.