Gothic 1 Remake il nuovo trailer gameplay si concentra sul mondo di gioco e le scelte dei giocatori

Leggi tutta la notizia su game-experience

(Di sabato 3 agosto 2024) Nel corso del THQ Nordic Digital Showcase 2024 è stato mostrato undi, condividendo inoltre tanti nuovi dettagli su questa nuova versione del classicodi ruolo open world in arrivo su PS5, Xbox Series XS e PC. Ambientato nella Valley of Mines, “un luogo da cui nessuno può scappare”, ildivede ifarsi strada in un territorio occupato da tre diverse fazioni principali, tutte contraddistinte ovviamente da motivazioni diverse. Il di sviluppo di, Alkimia Interactive, ha inoltre colto la preziosa occasione rappresentata dal THQ Nordic Showcase 2024 per rivelare tanti nuovi dettagli suldie su come, in modo simile all’originale, tenterà di immergere completamente iin unvivo e pulsante.