Frosinone-Lazio oggi in tv | data orario e diretta streaming Amichevole 2024

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di sabato 3 agosto 2024) Ecco tutte le informazioni relative alla, l’, latv e lodi, match valevole per l’precampionato estiva in vista della nuova stagione/2025. A due settimane dall’inizio ufficiale del nuovo campionato di Serie A, la squadra allenata da Marco Baroni si trova ad affrontare un nuovo test contro una formazione che ha lasciato la massima serie proprio qualche mese fa. Questasarà importante per affinare gli schemi e i meccanismi proposti dal nuovo allenatore., come seguire il match Baroni, tra l’altro, potrà migliorare la conoscenza dei nuovi giocatori che sono arrivati in questa sessione ei calciomercato. La partita andrà in scena alle ore 20:45 di sabato 3 agosto e sarà trasmessa intv in esclusiva su Dazn, che garantirà anche il serviziotramite la propria app.