Ecco ’Opera surreal’ | Nel cast 20 cavalli

(Di sabato 3 agosto 2024) Ormai ci siamo. Il 12 e 13 agosto nell’arena dell’hotel Parco dei Principi andrà in scena il grande spettacolo ’Lper la regia di Filippo Olivieri e le coreografie di Antonella Ascani. Un appuntamento atteso anche da tanti turisti, che quest’anno vedrà la partecipazione straordinaria dell’attore Lorenzo Flaherty. Per meglio interpretare l’evento basti dire che scenderanno in campo venticon altrettanti artisti, ma sarà un crescendo di colori, di luci, di musica che si fonderanno con la bravura di unmeraviglioso capace di entusiasmare il pubblico lasciando in tutti un ricordo indelebile. È un evento di carattere Nazionale, due ore di vera magia e commozione.