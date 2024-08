Dopo l’inseguimento sfonda la sbarra del parcheggio col furgone rubato

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di sabato 3 agosto 2024) Erano le 3 di notte quando un fragore ha svegliato i residenti di via Gorki. Che, affacciandosi dalle finestre, hanno visto ilsotto casa illuminato dai lampeggianti blu della polizia e laa protezione dell’area privata divelta. Stando a quanto ricostruito, all’origine del caos, unFiorino che, cercando di sfuggire alla polizia, avevato la, finendo per andare a sbattere con l’auto di uno dei residenti. Malgrado l’arrivo immediato di più pattuglie delle Volanti e anche della polizia locale, il guidatore è riuscito a sfuggire, uscendo dal finestrino e perdendosi nelle vie laterali. Il Fiorino, con targa falsa, è risultatoera nato alcune strade prima, quando il mezzo non si era fermato all’alt. A quanto si apprende, a bordo ci sarebbero stati dei ladri di gasolio, già identificati dalla polizia, che ora li sta cercando.