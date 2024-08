Dichiarazione d’amore al Cesena Antonucci | Sono qui per restare

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di sabato 3 agosto 2024) A spron battuto, uno dopo l’altro si presentano i nuovi elementi giunti alper rafforzare l’ossatura della squadra in vista del campionato di serie B. Tocca a Mirko, un altro colpo importante di Fabio Artico. "Finalmente– comincia come al solito il direttore dell’area sportiva - prestito con opzioni o obbligo di riscatto in caso di eventi che spero accadano". Nel caso specifico sarebbe la promozione in serie A, per il momento è meglio ragionare sull’obiettivo salvezza senza tanti voli pindarici. "E’ stata una lunga trattativa per diversi motivi, noi avevamo le idee chiare.molto contento perché anche Mirko alzerà parecchio il livello tecnico del gruppo.