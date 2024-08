Correa-Inter ma vale davvero la pena rescindere? I costi di tutte le ipotesi

Leggi tutta la notizia su inter-news

(Di sabato 3 agosto 2024) La presenza dinella nuovadi Inzaghi è fantasmica ma sembra essere solo di passaggio, anche se la situazione è molto più complicata del previsto. Mancano meno di quattro settimane alla chiusura della finestra estiva di calciomercato. Arriverà la rescissione? MILANO – L’ultima prestazione di Joaquinnell’amichevole di Pisa non può lasciare soddisfatto nessuno. A partire da Simone Inzaghi, che sembra aver perso le speranze di recuperare in qualche modo il suo “ex” pupillo. L’ha già deciso di rinunciare all’apporto dell’attaccante argentino ma la situazione non è così semplice come viene raccontata all’esterno. Anzi,è un “bel” problema per l’. Il classe ’94 ex Lazio è oggettivamente invendibile. AMMORTAMENTO – Il costo storico diè pari a poco più di 32.5 milioni di euro.