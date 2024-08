Chi é Imane Khelif la pugile che ha messo ko Hamori e l’ondata di odio alle Olimpiadi 2024?

Leggi tutta la notizia su nonsolo.tv

(Di sabato 3 agosto 2024) l 1° agosto, durante una nuova giornata delledi Parigi, l’atleta algerinaha ottenuto una vittoria decisiva contro Anna Luca. Nonostante le polemiche che hanno accompagnato il suo percorso verso questi Giochi,è riuscita a mantenere la concentrazione e a superare l’avversaria, garantendosi l’accesso al prossimo turno previsto per il 3 agosto. La sua prossima sfida sarà contro l’italiana Angela Carini, un incontro molto atteso dai fan di entrambi i pugili. Chi èè unaalgerina nata il 2 maggio 1999 a Tiaret, in Algeria. Con i suoi 25 anni, si presenta come una delle promesse del pugilato mondiale, grazie alla sua altezza di 1,78 metri e un peso di 68 kg, che le permettono di competere nella categoria dei pesi superleggeri.