Carini-Khelif la decisione della Federazione Pugilistica Italiana dopo le polemiche

(Di sabato 3 agosto 2024)le innumerevoli, laha deciso di non commentare più la vicenda che ha visto coinvolta Angela, l’atleta azzurra che si è ritirata alle Olimpiadi di Parigi 2024 all’inizio del match contro l’algerina Imane. “Non sarà accettato il premio in denaro promesso dalla IBA, organizzazione dalla quale la nostraè uscita nel mese di luglio per entrare nella World Boxing“. In merito alladell’Iba di premiare Angelaarriva la risposta del portavoce del Cio, Mark Adams: “LaIba di premiare Angela? La dice lunga sulla credibilità dei responsabili dell’Iba, basta veder i loro commenti sul Cio e sulla Francia. Non vogliamo dargli alcuna attenzione.” L'articolo, laleCalcioWeb.