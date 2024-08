Cannabis venditori in trincea | Mi costringono a emigrare | Io curo i malati di Parkinson

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di sabato 3 agosto 2024) E’ scontro in merito alla stretta sullalight prevista dal ddl sicurezza. La commissione Affari costituzionali e la commissione Giustizia hanno infatti approvato un emendamento che vieta la coltivazione e la vendita delle infiorescenze della canapa, equiparando inoltre lacon quantità di Thc inferiore allo 0,2% (cosiddetta light) a quella illegale. Le novità però non entreranno subito in vigore, visto che il ddl dovrà prima passare alla Camera (a settembre) e non si escludono modifiche. Quello della canapa è un settore che in Italia fattura 500 milioni di euro l’anno e impiega migliaia di persone, soprattutto giovani. Tra questi Donato Persico, che solo 15 giorni fa, ha rilevato il negozio Zona Ufo di via Passeri: "Questo emendamento non ha alcun senso di esistere – dice -. E’ una scelta meramente politica e propagandista, priva di evidenze scientifiche.