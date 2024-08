Calciomercato Serie A | Conte vuole Neres Gudmundsson sempre più verso la Fiorentina

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di sabato 3 agosto 2024) Milano, 3 agosto 2024 – Un centrocampista e un’ala, aspettando Romelu Lukaku. La to do list del direttore sportivo del Napoli Giovanni Manna è chiara. Partendo dal centro, il nome è quello di Billy Gilmour che, da parte sua, ha deciso di aprire al trasferimento al Napoli, c’è già un accordo di massima sullo stipendio ma sa bene che il suo approdo dipenderà da un accordo tra Napoli e Brighton. La prima proposta è stata di dieci milioni, insufficiente per le casse del club di Premier League. Ma Aurelio De Laurentiis, in questo momento, è pronto al rilancio per trovare un’intesa. Davidè il nome in pole position per rinforzare la batteria degli esterni del Napoli. Il Benfica chiede 25 milioni, un prezzo ritenuto elevato soprattutto se non dovesse uscire nessuno. Ancora in stallo la situazione legata a Lukaku (che, nel frattempo, ha rifiutato l'Aston Villa).