Autonomia differenziata De Luca | Il Nord non si salverà E dal Sud non esporteremo più lavoratori ma solo un po’ di camorra e di mafia

(Di sabato 3 agosto 2024) “Voi in questi due anni avete visto un decentramento di poteri verso i territori? No, abbiamo visto i Fratelli d’Italia che, a danno anche della Lega e di Forza Italia, stanno concentrando tutto nella stanza dell’onorevole Meloni e di qualche suo allievo meridionale”. Così, intervenendo sulla riforma dell’alla Festa dell’Unità di Mantova, il presidente della Regione DeVincenzo Desferra un nuovo colpo di fioretto a Giorgia Meloni e a Raffaele Fitto, rivolgendosi al pubblico dell’evento e aggiungendo ironicamente: “Non fatemi parlare, sono in una fase zen, ho raggiunto la pace dei sensi e il Nirvana. Ormai mi vedrete uscire da qui come un samaritano. Magari però fatemi magnare qualcosa”. Il politico campano smonta punto per punto la riforma voluta dalla Lega: “Già si sono raggiunte 500mila firme.