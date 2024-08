Atletica Femke Bol infila sorpassi a velocità doppia | l’Olanda vince la 4×400 mista alle Olimpiadi

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di sabato 3 agosto 2024)ha conquistato la medaglia d’oro nella staffettadi Parigi 2024, specialità alla sua seconda apparizione nel programma a cinque cerchi dopo il debutto di tre anni fa a Tokyo. Eugene Omalla (45.30), Lieke Klaver (49.30) e Isaya Klein Ikkink (44.90) hanno permesso alla compagine oranje di rimanere a galla, ma è stata una memorabileBol a fare la differenza in quarta frazione. La Campionessa del Mondo dei 400 ostacoli, nonché seconda donna più veloce della storia sul giro di pista con barriera, si è prodigata in un’ultima tornata da brividi e ha superato di prepotenza la britannica Amber Anning e la statunitense Kaylyn Brown, chiudendo la propria fatica in un mirabolente 47.83 che ha tramortito l’intera concorrenza e che vale anche come messaggio a Sydney McLaughlin in vista della battaglia campale che si preannuncia sui 400 hs.