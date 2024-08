AEW CMML | MJF debutta in CMLL e difende il suo American Title

Leggi tutta la notizia su zonawrestling

(Di sabato 3 agosto 2024) Debutto inper MJF ieri notte nel corso dell’evento “Viernes Espectacular” tenutosi presso la celebre Arena Mexico di Città del Messico. Per lui non solo debutto nella federazione messicana, ma anche prima difesa titolata dell’. Suo avversario ilMiddleweight Champion Templario. Rocky Romero ha accompagnato la star AEW. Prima difesa titolata MJF ha difeso il suoieri notte all’evento“Viernes Espectacular”. La star AEW ha sconfitto Templario all’esito di un match combattuto. La vittoria è arrivata grazie ad una Panama Sunrise cui ha fatto seguito un Sher-Drop Brainbuster. Subito dopo la fine dell’incontro, MJF ha aggredito sia Templario che Kemalito a colpi di cintura. Ad All In se la vedrà con Will Ospreay.