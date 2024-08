WWE | I DIY fanno apparizione in una compagnia indipendente di Cleveland

Leggi tutta la notizia su zonawrestling

(Di venerdì 2 agosto 2024) I campioni di coppia di SmackDown hanno fatto visita a sorpresa durante uno show della Absolute Intense Wrestling. SummerSlam è alle porte, e come per il weekend di WrestleMania, le federazioni più piccole approfittano dell’affluenza di fan WWE nella città che ospita l’evento. Aha sede la Absolute Intense Wrestling, che l’01/08 ha offerto al pubblico l’evento “Against The World”. Nello show, tra gli altri, si sono esibiti Kenta (star della NJPW), l’ex WWE Heath Slater e il talentuoso team dei Motor City Machine Guns, accostato di recente alla WWE. I fan presenti al Temple Live Asylum Room inoltre, sono stati sorpresi dalla presenza di Johnny Gargano e Tommaso Ciampa, i DIY. Gargano si è presentato per primo sul ring, salutando il pubblico e esprimendo tutta la sua felicità nell’essere nella sua città natale per un evento così importante come SummerSlam.