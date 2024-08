Toti dimissionario non fa più paura e torna libero La vittoria dei pm

Leggi tutta la notizia su iltempo

(Di venerdì 2 agosto 2024) Giovanninon è più un pericolo, ora che ha rimesso in palio la sua poltrona da governatore della Liguria. Il gip Paola Faggioni, che ha tenuto sotto scacco ai domiciliari l'ex presidente per ben 86 giorni fino alle dimissioni, ieri ha finalmente accolto la richiesta di revoca delle misure cautelari, presentata dall'avvocato Stefano Savi. Eto un uomoperché, per il giudice, adesso è venuta meno l'unica esigenza cautelare attraverso la quale l'ex presidente ligure era tenuto ostaggio della magistratura, recluso nella sua casa di Ameglia dal 7 maggio scorso, ovvero il pericolo di reiterazione del reato in relazione all'inchiesta per corruzione della Procura genovese.