Tentata truffa telefonica a Pesaro | un’anziana non ci casca e si salva

(Di venerdì 2 agosto 2024), 2 agosto 2024 – Si chiama “spoofing”, ed è la nuova frontiera delle truffe telefoniche in cui ha rischiato di caderepesarese. È stato commesso un tentativo di frode informatica con la tecnica per modificare il numero dell’utenza chiamante. La signora, infatti, è stata contattata da un falso operatore della polizia postale, un certo Ispettore Rossi, e falso dipendente di una banca conosciuta sul territorio nazionale. La vittima è stata contattata dai malviventi, in un primo momento mediante il numero telefonico apparentemente vero del servizio clienti della citata banca e successivamente dal numero telefonico apparentemente vero dell’ufficio della polizia postale dimediante il quale l’interlocutore si presentava come Ispettore Rossi.