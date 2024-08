Statale 16 rimossa la strettoia

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di venerdì 2 agosto 2024) A conclusione della prima fase dei lavori, da oggi, lungo la strada16 “Adriatica”, dal km 94,690 al km 94,790, verrà rimosso il restringimento di carreggiata necessario per lo svolgimento degli interventi nella parte superiore del viadotto ‘Strada della Botte’. I lavori, iniziati ad aprile, hanno riguardato il risanamento della soletta, impermeabilizzazioni, realizzazione del cordolo e di nuove barriere di sicurezza. Verrà garantita la fruibilità dell’arteria a piena carreggiata fino alla prima settimana di settembre. Al termine dell’esodo estivo, il cantiere sarà attivato in direzione opposta per una durata di 6 settimane.