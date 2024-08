Sorpresa e incredulità nelle Isole Salomone | una maratoniana scelta per i 100 metri Nessuno sa spiegarselo

Leggi tutta la notizia su eccellenzemeridionali

(Di venerdì 2 agosto 2024): unaper i 100. "sa" Avete mai sentito la storia di quella maratoneta che è diventata sprinter per caso alle Olimpiadi? Certo, sembra l'inizio di una barzelletta, ma per Sharon Firisua, da un piccolo arcipelago del Pacifico, questa è stata la realtà a Parigi nel 2024. Sharon Firisua, nativa delleSalomón e abituata a percorsi ben più estenuanti, si è ritrovata a dare il tutto per tutto sulla breve distanza di 100. Il cronometro si è fermato a 14 secondi e 31 centesimi, lasciandola in ultima posizione. Anche se può sembrare assurdo, è proprio quello che è successo.