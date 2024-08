Sinner trema l’Italia | clamoroso retroscena

Leggi tutta la notizia su ilveggente

(Di venerdì 2 agosto 2024), lo spoiler del tutto inaspettato fare i tifosi dell’Italtennis: le Olimpiadi sono l’ultimo dei problemi. Dopo soli 3 anni, la storia si è ripetuta. Jannikha rinunciato alle Olimpiadi – stavolta per la tonsillite, allora per lavorare sul suo gioco e migliorare – e, puntualmente, è stato massacrato in tutti i modi possibili e immaginabili. E con lui la nuova fidanzata Anna Kalinskaya, rea, a detta dei detrattori, di essere la reale causa di questo ritiro. Jannikha saltato le Olimpiadi (LaPresse) – Ilveggente.itPoco c’entrano, in realtà, le vacanze insieme a lei in Sardegna. Il numero 1 del mondo aveva iniziato ad allenarsi sulla terra rossa in vista dei Giochi di Parigi, ma dopo qualche giorno si sarebbe sentito poco bene e avrebbe deciso, per evitare che la situazione si aggravasse ulteriormente, di fare retromarcia.