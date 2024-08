Pisa-Inter 1-1 il tabellino della quarta partita amichevole

Leggi tutta la notizia su inter-news

(Di venerdì 2 agosto 2024)è terminata da pochi minuti con il punteggio di 1-1: questo ilgiocata nel precampionatostagione 2024-2025. RIMEDIATA ALL’ULTIMO – Sulla giocata che fa finire laYann Bisseck butta giù il muro deled evita all’una sconfitta che – pur essendo– avrebbe comunque fatto discutere. Prestazione più che rivedibilesquadra di Simone Inzaghi, nella sfida col fratello Filippo, ancora in evidente fase di rodaggio e con molti giocatori a mezzo servizio. Spiccano però in negativo le prove dei due attaccanti titolari, Joaquin Correa ed Eddie Salcedo sostituiti per disperazione. Un messaggio in ottica mercato dopo l’infortunio di Mehdi Taremi, a quindici giorni dall’esordio ufficiale col Genoa. Curiosità: entrambi i gol arrivano nel recupero, quello di casa di Gabriele Piccinini.