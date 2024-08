Notti delle stelle cadenti | da Fiumicino a Passoscuro ecco dove ammirarle

Leggi tutta la notizia su ilfaroonline

(Di venerdì 2 agosto 2024), 2 agosto 2024 – Quest anno il Gruppo Astrofili Palidoro ha organizzato per l’osservazione, ben tre appuntamenti che vi terranno incantati con gli occhi all’insù. Si comincia giovedì 8 agosto alle ore 20:30 sul lungomare dipresso lo stabilimento balneare BBQ Village che con menu alla carta condurrà i partecipanti in una cena stellare, con la possibilità di mettere gli occhi ai telescopi per ammirare la Luna e altre meraviglie dell’Universo. L’evento è su prenotazione al seguente link https://pro.pns.sm/dx9a3ow. Si prosegue venerdì 9 agosto alle ore 21:00 nell’entroterra sotto un cielo buio presso Fattoria Rinaldi in via della Cadutella 154, occasione davvero magica per scorgere le Perseidi, ledi agosto.