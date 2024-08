Musetti cede a Djokovic sfuma la finale

Leggi tutta la notizia su agi

(Di venerdì 2 agosto 2024) AGI -il sogno dellaolimpica per Lorenzo: il carrarino è stato battuto 6-4, 6-2 da un grande Novak Dkjokovic che ora sfiderà Carlos Alcarz per l'oro. L'azzurro invece affronterà il canadese Felix Auger-Aliassime per il bronzo.ha pagato un po' la stanchezza accumulata negli ultimi giorni, con laraggiunta a Umago e gli straordinari parigini.invece non ha accusato la fatica e soprattutto non ha avvertito problemi al ginocchio dopo il fastidio nel corso del match dei quarti di