Melosso cerca il tris | | Luca resta il favorito sono carico e ci proverò

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di venerdì 2 agosto 2024) Alle spalle diInnocenzi di Porta Solestà, che al campo dei giochi ha trionfato addirittura diciassette volte, sarà lui il più titolato tra i contendenti del ‘cannibale’ gialloblù. Lorenzo, eletto lo scorso anno miglior cavaliere d’Italia, rappresenta il ‘nuovo che avanza’ e ha vinto la Quintana due volte in nove partecipazioni. Entrambi i suoi successiavvenuti nell’edizione di agosto, esattamente nel 2019 e nel 2023, sempre ovviamente per Porta Romana. Il giovane ascolano, dunque, è pronto a giocarsela fino alla fine e va sicuramente considerato come il principale antagonista alInnocenzi., partiamo dalle ultime prove allo Squarcia: comeandate? "Lunedì e martedì ci siamo allenati bene, facendo una sorta di rifinitura.