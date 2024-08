LIVE Nuoto Olimpiadi Parigi in DIRETTA | Quadarella in finale negli 800 sl! Franceschi eliminata nei 200 misti

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di venerdì 2 agosto 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA12.21: Queste le nazionali in: Usa, Australia, Cina, Olanda, Gbr, Canada, Francia, Giappone 12.20: Italia fuori dalladella 4×100 mista mista. Undicesimo tempo per gli azzurri, privi di Ceccon. Vince la seconda batteria gli Usa con 3’40?98, davanti alla Cina con 3’42?26 12.19: Ai 300 Usa, Israele, Gran Bretagna 12.18: Ai 200 Francia, Grecia, Giappone 12.17: Ai 100 Francia, Grecia, Cina 12.13: Quinto posto per l’Italia che dunque difficilmente entrerà nelladella 4×100 mista mista. Gli azzurri chiudono con 3’45?80. Vince l’Australia con 3’41?42, poi Olanda con 3’43?60, terza Canada con 3’43?87 12.12: Ai 300 Germania, Canada, Olanda, Italia 12.11: Ai 200 Germania, Italia, Olanda 12.10: Ai 100 Canada, Germania, Polonia 12.09: Al via l’Italia nella prima batteria della 4×10012.