LIVE Atletica Olimpiadi Parigi in DIRETTA | Fabbri ci fa sudare freddo poi scaglia la miglior misura!

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di venerdì 2 agosto 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA20.48 Weir al momento è undicesimo. L’azzurro ha già effettuato i tre lanci con ladi 21.00. 20.47 Si torna a gareggiare in pista con i 400 metri del decathlon. Questa la prima batteria: 3 USA ZIEMEK Zachery 49.04 49.72 18 4 EST OIGLANE Janek 48.41 5 GER KAUL Niklas 47.87 48.81 14 6 BRA FERREIRA SANTANA Jose Fernando 49.13 49.65 24 7 BAH MULLINGS Ken 49.18 49.61 21 8 AUS GOLUBOVIC Daniel 48.58 49.60 25 20.46 Il lancio diè ile di queste qualificazioni. L’azzurro ha tirato in sicurezza ond’evitare un nullo potenzialmente disastroso. 20.44 SIIIIIIIIIIII!! Grandissimo lancio diche tira a 21.76 e passa in finale. Che sofferenza 20.44 18.94 per Pezer. Ora tocca a. 20.43 È il momento di Pezer e poi toccherà a Leonardo. 20.41 Sia Kovacs che lancia in 21.24 ed ipoteca la qualificazione. 20.