LIVE Atletica Olimpiadi Parigi in DIRETTA | attesa per gli azzurri dei 1500 ci sono Pietro Arese Federico Riva e Ossama Meslek

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di venerdì 2 agosto 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA11.07 Tra pochi minuti al via le batterie deimetri, nella prima batteria sarà protagonista. 11.04 Partito nel frattempo il salto in lungo del decathlon. 11.01 Allers-Liburd (Saint Kitts e Nevis) vince l’ultima batteria preliminare dei 100 metri in 11.73 e avanza al pari di Simkawa (Malawi, 11.78) e Chacon (Guatemala, 11.90). 10.58 L’ucraino Mykhaylo Kokhan trova una bordata a 77.42 e supera dunque lo standard (77.00) per accedere alla finale. 10.55 Semedo (Sao Tomè) avanza alle batterie dei 100 metri vincendo la terza heat in 11.44 davanti a Torrez (Bolivia, 11.60) e Beu (Papua Nuova Guinea, 11.63). 10.50 Saranno in pista tra un’ora glideiche andranno a caccia della qualificazione alle semifinali. 10.