Lavori allo stadio della Carrarese confermato l’impegno del Comune da 15 milioni di euro

(Di venerdì 2 agosto 2024) CARRARA – Un impegno da un milione e mezzo diper lodi Carrara dopo la promozione in serie B. La società propone una società mista pubblico – privata di iniziativa comunale per il futuro finanziamento delle opere necessarie. La conferma dello stanziamento arriva dalla sindaca Serena Arrighi, alla vigilia del debutto ufficiale in una competizione ufficiale, impegnata in Coppa Italia sul ‘neutro’ di Chiavari “Relativamente, come già anticipato nell’ultimo consiglio comunale – dice la sindaca – èdi un milione e mezzo di. Stiamo lavorando per rispettare i tempi previsti e per far sì che lapossa quanto prima disputare le gare casalinghe davanti al pubblico amico.