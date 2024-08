Lacci | dal cast al finale tutte le curiosità sul film

Leggi tutta la notizia su cinefilos

(Di venerdì 2 agosto 2024): dalallesulNel corso della suaografia il regista Daniele Luchetti si è distinto per una serie di opere con cui ha esplorato i legami famigliari e sentimentali e ciò che essi provocano di buono e di feroce nell’animo umano. Titoli come Mio fratello è figlio unico, La nostra vita o il suo ultimo Confidenza ne sono un esempio. Anche ilrealizzato prima di quest’ultimo,(qui la recensione) – tratto dall’omonimo romanzo del 2014 di Domenico Starnone – esplora tale argomento. “Quando ho letto per la prima voltaho trovato domande che mi riguardavano e personaggi nei quali era difficile non identificarsi.