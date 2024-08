La Turchia blocca l’accesso a Instagram | Censura i messaggi di cordoglio per l’uccisione del leader di Hamas Haniyeh

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di venerdì 2 agosto 2024) Lahatoal social network. Lo ha reso noto, questa mattina, l’Autorità turca per le tecnologie dell’informazione e della comunicazione (Btk): “.com è statoto con una decisione in data 02/08/2024”, questo il post condiviso sul sito web senza, però, specificare il motivo o la durata del divieto. Molti utenti, residenti in, hanno riferito su X di non poter aggiornare il proprio sulla piattaforma Meta. Non è la prima volta che Ankaraai social: all’inizio dell’anno scorso, infatti, lo aveva fatto con X in seguito al proliferare delle proteste sui ritardi nei soccorsi ai terremotati vittime del sisma nella notte tra il 5 e il 6 febbraio 2023. Secondo un rapporto di Free Web Turkey sulladi Internet, nel 2023 lahato almeno 219mila siti web.