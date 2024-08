La follia woke sul ring La intersex Khelif picchia duro Carini lascia in lacrime

Leggi tutta la notizia su iltempo

(Di venerdì 2 agosto 2024) La sconfitta della logica, del buon senso, dell'equilibrio. La vittoria del politicamente corretto, dellaimposta a forza di ganci e montanti. Angelaha scelto di dire no a chi, comodamente seduto in poltrona, stava mettendo a rischio la sua vita. E così, dopo quarantasei secondi, ha deciso di interrompere il match contro la pugile iper-androgina algerina Imane. Poi, dopo che i giudici hanno validato la sua scelta con il verdetto ufficiale, l'azzurra si è inginocchiata sule ha pianto. «Mi sono fatta davvero malissimo, ho deciso senza pensarci due volte. Ho pensato alla mia famiglia. I miei non meritavamo di vedere certe cose.