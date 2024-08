La caccia alle streghe mi fa vomitare | Carini-Khelif lo sfogo di Federica Pellegrini

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di venerdì 2 agosto 2024) Ora, sul caso Angela-Imane, il match di boxeOlimpiadi di Parigi 2024 al centro di polemiche furibonde, dice la sua. "Angela non poteva essere serena, non era nelle condizioni per concentrarsi sulla sua boxe. Così come l'avversaria, che si è ritrovata definita in qualsiasi modo. Laallanon si sopporta e mi fa", afferma in un'intervista a La Stampa. Parole pesantissime, quelle dell'ex nuotatrice, secondo cui si tratta di un "tema ultradelicato" quello sollevato con questa competizione. "L'algerina è nata con un tasso di testosterone più alto della media ed è come le persone che hanno un ematocrito alto di natura - prosegue -, magari sfiorano il doping e allora l'unica regola possibile resta che quando rientrano nei parametri fissati dalla scienza possono competere", afferma.