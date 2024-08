ISIS Bibbiena | pronti per i lavori e il trasferimento di alcune classi su Poppi

Leggi tutta la notizia su lortica

(Di venerdì 2 agosto 2024) Un investimento importante di 8 milioni e mezzo di euro ottenuti dalla Provincia di Arezzo. Il Presidente Polcri: “Grande sinergia tra gli enti, la Provincia non si ferma nel periodo estivo per permettere il rientro dei ragazzi a scuola a settembre, mettendo in sicurezza un edificio del centro che accoglie grandi numeri di studenti nel Casentino.” In preparazione deidi ristrutturazione e messa in sicurezza dell’Fermi di, con un investimento di oltre 8 milioni e mezzo di euro, sono iniziati i traslochi dei vari comparti che porteranno su, nella scuola di proprietà della Provincia – ex segretaria d’azienda – e su una parte del complesso ex Ragioneria, 12dell’Fermi per un totale di 202 studenti su 550 totali; 350 studenti rimarranno invece anella parte di scuola non oggetto di