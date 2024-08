Inseguito e pestato per un diverbio di strada

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di venerdì 2 agosto 2024) Ci sarebbe unper un piccolo incidente dietro alla violenta aggressione che ha reso necessario il trasporto al pronto soccorso di un 66enne. L’episodio è accaduto ieri verso le 16 a Marotta, in un parcheggio di via Dalmazia. Secondo alcune testimonianze, un giovane, di circa 25-30 anni, che si trovava a bordo di una Mercedes Classe A insieme a una ragazza, è sceso lamentando di aver subito una botta dal Fiat Doblò guidato dal 66enne. Quest’ultimo, ritenendo di non aver urtato affatto l’altra macchina ha chiamato la polizia locale, intervenuta sul posto per un rapido rilievo. Sembrava tutto concluso, ma quando i vigili si sono allontanati, il giovane, sempre secondo i testimoni, ha aggredito prima verbalmente e poi a calci e pugni l’uomo di una certa età.