Diego Lenzi-Raman Tiafack oggi in tv boxe maschile Olimpiadi Parigi 2024 | orario e canale

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di venerdì 2 agosto 2024) Alle 17:38 di, venerdì 2 agostosfiderà il tedescoin occasione dei quarti di finale della categoria +92kg del torneo di pugilatoalledi. Il supermassimo azzurro è l’ultimo italiano dellarimasto in gara in Francia. Dopo le clamorose eliminazioni di Abbes Mouhiidine e Irma Testa e quella rumorosissima di ieri di Angela Carini, il pugilato azzurro ha perso anche Sirine Charaabi, Salvatore Cavallaro, Giordana Sorrentino e Alessia Mesiano. La pressione non spaventa. Anzi, in una storia instagram ha scritto “Ci penso io”. E in un’altra ha mostrato un messaggio di incoraggiamento di Eddy Reynoso, lo storico coach di Saul ‘Canelo’ Alvarez, il suo idolo.